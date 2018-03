VREMEA 9 MARTIE România. Primăvară cu temperaturi generoase. Dacă săptămâna trecută iarna făcea ravagii în toată țara, iată că vineri, 9 martie, ne așteaptă temperaturi tot mai ridicate.

Încă nu ne putem scoate tricourile din dulap, însă vremea, la final de săptămână, este cât se poate de promițătoare. Temperaturile din data de 09 martie 2018, pleacă de la -4° C, la munte, şi ajung până la 6° C, în Vest.

Meteo ANM, 09 martie 2018, în ţară. În Sud şi Sud-Est vom avea parte de ploaie ușoară, iar temperaturile vor porni de la -1° C, în Slobozia şi vor ajunge la 2° C, în Târgovişte. Va fi destul de înnorat,

