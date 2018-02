VREMEA 21 februarie. Se vor înregistra temperaturi normale pentru această perioadă. Vom avea parte de ploaie ușoară sau ninsoare ușoară, iar în anumite regiuni va fi destul de înnorat.

Temperaturile din Sud şi Sud-Est vor fi cuprinse între -1° C şi 3° C, minima fiind atinsă în Ploieşti, iar maxima în Giurgiu. Vom avea parte de ploaie ușoară. Viteza vântului va ajunge până la 24 km/h. Cerul va fi plin de nori.

În ce priveşte temperaturile de la munte, maxima zilei se va înregistra în Râmnicu Vâlcea, şi va atinge -1° C, iar minima zilei se va... citeste mai mult

azi, 18:26 in Social, Vizualizari: 35 , Sursa: A1 in