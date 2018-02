VREMEA 18 februarie, România. Meteorologii anunță că iarna revine din această noapte.

Duminică, vremea va fi închisă din punct de vedere termic. Ziua, trecător va ploua slab, iar noaptea vor fi precipitații sub formă de ploaie, iar spre dimineață și lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 4…5 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.

Prognoza meteo, duminică 18 februarie. În prima parte a intervalului vor fi precipitații sub formă de ninsoare la munte și în Maramureș, mai ales sub formă de ninsoare în Transilvania și Moldova, mixte... citeste mai mult

