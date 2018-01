Vremea 14 ianuarie. În București, vremea se răcește treptat în următoarele zile. În weekend, se înregistrează temperaturi sub zero grade și vor fi condiții de polei.

Maxima zilei va fi pe 14 ianuarie de o grade Celsius, iar minima de -6. Vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în a doua parte a zilei.

Vântul va sufla moderat, cu 20 km/h, dar se va intensifica pe perioada nopții.

Va fi înnorat în mare parte și se așteaptă îngheț puternic

Cum se anunță vremea pe 14 ianuarie, în Constanța, Cluj-Napoca,Timișoara și Craiova.

