Vremea din 13 mai anunță o duminică cu schimbări bruște de atmosferă. Prognoza meteo aduce mari șanse de ploaie, deși până acum meteorologii spuneau că vom avea parte de un weekend liniștit sub aspectul precipitațiilor.

In weekend vremea se va ameliora ca aspect in majoritatea regiunilor tarii, doar sambata local in vest si in sud-vest urmand sa mai cada unele averse slabe de ploaie. Valorile termice vor ramane la valori similare cu cele din zilele precedente, maximele termice urmand sa se incadreze in general intre 20 si 25 de grade Celsius la nivelul... citeste mai mult

