Temperaturile de iarnă se fac resimţite în aproape toată ţara. Totuşi, nu va fi extrem de frig, vom avea parte de temperaturi normale pentru această perioadă. Astfel, maxima zilei va fi de 3° C, în Dobrogea, iar minima va fi de -9° C, în Nord.

În Sud şi Sud-Est, vântul va bate cu o viteză de până la 5 km/h, şi vom avea parte de . Minima va fi de -4° C, în Giurgiu, iar maxima va fi de 2° C, în Bucureşti. Cerul va fi plin de nori.

La munte, vântul va bate cu o viteză de până la 4 km/h, şi vom avea parte de cer senin.

În Vest vom avea parte de nori împrăștiați, iar temperaturile vor porni de la -7° C, în Deva şi vor ajunge la... citeste mai mult

azi, 15:38 in Social, Vizualizari: 30 , Sursa: A1 in