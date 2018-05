Vremea din 1 iunie se anunță instabilă. Prognoza meteo aduce caniculă în București, dar și zone în care vor cădea ploi, însoțite de descărcări electrice și grindină.

Potrivit vremea.ro, Vineri un talveg depresionar va aduce averse de ploaie insotite de descarcari electrice si izolat de grindina pe arii relativ extinse in estul Romaniei, unde si cantitatile de apa vor ajunge local pana la 10-15 mm, iar izolat pana la 25 de mm. In restul tarii ploile se vor semnala doar in mod izolat si vor fi slabe cantitativ. Vantul se va intensifica in estul tarii ca urmare a... citeste mai mult

