Duminică plouă în toată țara Vremea va fi capricioasă in acest weekend. Daca sambata in estul, sud-estul si estul tarii va fi vreme foarte frumoasa, in restul tarii se anunta ploi. Duminica va ploua in toata tara. Administratia Nationala de...

Amosnews, 31 Martie 2018