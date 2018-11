Iarna își face loc în toată țara. În multe județe azi-noapte a nins, iar temperaturile au coborât sub zero grade. Pe crestele munților au fost chiar și minus 20 de grade, iar vântul puternic a viscolit zăpada. Dar și în restul țării a fost frig. Și în Capitală au căzut primii fulgi de zăpadă.

A venit iarna în sudul țării! În Craiova, temperaturile au scăzut noaptea trecută sub pragul de îngheț, iar de dimineață a început să ningă slab.

Dimineață se înregistrau 0 grade în termometre, la această oră s-a mai adăugat 1 grad.

Cel mai frig este la Curtea de Argeș, Câmpulung și Toplița, iar cel mai cald, 9 grade... citeste mai mult

