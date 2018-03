Duminică plouă în toată țara Vremea va fi capricioasă in acest weekend. Daca sambata in estul, sud-estul si estul tarii va fi vreme foarte frumoasa, in restul tarii se anunta ploi. Duminica va ploua in toata tara.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o avertizare de tip cod galben de ploi valabil pentru mai mult de jumatate din tara.

Sambata in Capitala vor fi 22 grade in timpul zilei, iar in timpul noptii se vor inregistra 9 grade.

