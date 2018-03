Vremea va fi deosebit de calda, duminica, iar soarele stralucește pe cer in cea mai mare parte a zilei. Insa de luni revin ploile si temperaturile incep sa scada.

Astfel, in acest sfarsit de saptamana, mercurul din termometre ajunge pana la 10 grade in nord-vest si in centru si 20 de grade in Lunca Dunarii.

In vest, nord-vest si centru cerul va fi mai mult noros, iar noaptea va ploua slab.

In celelalte regiuni, cerul cerul va fi acoperit de nori doar in primele ore ale zilei, iar apoi va fi senin. Exista probabilitatea sa cada averse, insa pe arii restranse, dupa apusul soarelui.

In... citeste mai mult