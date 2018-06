„Vrem sa introducem si Calarasiul pentru a beneficia de aceasta reducere a varstei standard de pensionare”

In cadrul unei conferinte de presa, organizata recent, deputatul social democrat calarasean, Sorin Vrajitoru s-a referit la o initiativa legislativa pe care a depus-o nu demult in Parlament. Este vorba de un proiect de lege care, daca ar fi adoptat, ar fi in beneficiul a 14.800 de calaraseni. Mai exact, calarasenii ar putea iesi la pensie anticipat mai devreme cu doi ani, fara penalizari, pana in prezent de aceasta facilitate beneficiind locuitori din Baia Mare, Copsa Mica, Zlatna, Targu Mures, Slatina, Turnu Magurele si Ramnicu Valcea.

Conform datelor oficiale, furnizate de Casa Judeteana de...