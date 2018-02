Vrei sa slabesti? Concluziile unui studiu: Stai 6 ore in picioare In ultimii ani s-a demonstrat ca obiceiurile sedentare conduc la obezitate si la un risc mai mare de boli cardiovasculare si diabet, insa o echipa internationala de cercetatori a constatat ca a sta in picioare timp de sase ore contribuie la scaderea in greutate, relateaza EFE.

azi, 00:35