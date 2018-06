Finalul de an aduce cu sine dorinta ca urmatorul sa fie macar putin mai bun decat precedentul. Asa se faca ca, in fiecare an, oamenii isi fac tot felul de promisiuni in ceea ce priveste sanatatea lor. Cam ca si studentul care isi promite «de maine ma...

Buna ziua Iasi, 26 Decembrie 2015