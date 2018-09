Cultura de aluni este una dintre cele mai profitabile afaceri în agricultură, care generează profit de mii de euro, per hectar, la cinci-şase ani de la înfiinţare. Un bărbat din Alba a investit 36.000 de euro în şase hectare, iar fructele le vinde, fără probleme, lanţurilor de supermarketuri.

Bogdan Sandu Ciprian, unul dintre puţinii cultivatori de aluni din judeţul Alba, a spus că aceasta este una dintre cele mai profitabile afaceri pe termen lung în agricultură deoarece doar în al şaselea an, când arbustul ajunge la maturitate, producţia per hectar generează un profit de peste 8.000 de euro, mai... citeste mai mult