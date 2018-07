Vrei sa devii importator? 3 lucruri pe care ar trebui sa le stii despre vami si transportul marfurilor Avand in vedere contextul economic, este de inteles atractia pe care o exercita ideea unei afaceri in domeniul importurilor. In ultimii ani, valoarea importurilor in Romania a fost in continua crestere.

De exemplu, in 2016, importurile au valorat 302.462 milioane de lei, iar in 2017, valoarea lor a ajuns la 345.370 de milioane de lei, potrivit INS..

Cererea de produse de import este cu siguranta mare. Pe langa aspectele care tin de afacerea propriu-zisa, precum alegerea produselor, selectarea furnizorilor sau desfacerea produselor pe piata, sunt necesare si... citeste mai mult