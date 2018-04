Pentru ca mielul de la masa de Paşte să nu fie câine anul acesta, avem la dispoziţie toate caracteristicile care să ne ajute să facem diferenţa între carnea de oaie şi cea de căţel, conform ANSVSA.

Diferenţele între carcasele de miel şi de câine: • Câinele are configuraţia corpului şi musculatura mai lungi şi mai subţiri, pe când carcasa de oaie este mai scurtă;

• Grăsimea se depune şi sub piele la carcasa de oaie, iar la câine – nu;

• Capul de miel are dinţi incisivi, în faţă, numai pe maxilarul inferior, pe când câinele are pe ambele, colţii mari sunt greu de confundat;

• Oaia are 5 vertebre sacrale, iar câinele are doar 3;... citeste mai mult

