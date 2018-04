Vrei sa calatoresti pe timpul verii? O companie aeriana face angajari Daca pana acum ti-ai dorit sa calatoresti in jurul lumii, dar nu ai avut suficiente resurse pentru asta, acum ai putea fi platit pentru acest lucru. O companie aeriana cauta doua persoane care sa calatoreasca in jurul globului cu salariu de 4.000 de dolari lunar. Oricine poate aplica pentru acest job.

Este vorba despre compania Wow Air, din Islanda, care este in cautarea unor oameni ca vor sa calatoreasca impreuna pe timpul verii si mai apoi sa-si documenteze experienta.

Linia aeriană low cost a declarat ca isi doreste... citeste mai mult