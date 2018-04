In cadrul unei recente conferinte de presa, antrenorul echipei de handbal AHC Dunarea Calaraai, Adrian Petrea, s-a referit la finalul sezonului regulat de handbal ai obiectivele in play-off. Daca e sa analizeze situatia, dupa incheierea sezonului regulat, antrenorul se declara in mare parte multumit de parcursul de pana acum al jucatorilor. Echipa are acumulate deja 43 de puncte vizavi de sezonul trecut cand a terminat cu 33 de puncte si poate spune ca este pe plus. Inaintea meciurilor cu Potaissa Turda, Adrian Petrea era increzator ca echipa sa poate obtine victoria.

