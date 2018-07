Vreau sã fiu profesor!

Pentru a-si maximiza sansele de a prinde un post de titular în învãtãmânt, 11 candidati la editia din acest an a examenului de titularizare si-au depus dosarele atât în Vaslui, cât si în alte judete. Recordul absolut îi apartine unei profesoare de matematicã, aceasta înscriindu-se în 8 judete!

Doar patru dintre profesorii cu optiuni multiple au ales judete din jur, Iasi sau Neamt, spre exemplu, restul accepand posturi si in zone mai indepãrtate, in Capitalã sau imprejurimi, ori chiar pe meleaguri argesene. La cea mai mare cãutare sunt catedrele de limba si literatura englezã,... citeste mai mult