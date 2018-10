Mijlocaşul portughez, Filipe Teixeira, a declarat la finalul partidei cu Voluntari că este preocupat de starea de sănătate a colegilor săi: Planic accidentat pe final de meci, iar Ovidiu Popescu, "out" jumătate de an.

"Sunt fericit că am câştigat. S-a accidentat şi Planic, sper să nu fie ceva grav. Mi-este greu să spun ceva. Şi pentru Ovidiu Popescu, care poate să stea pe bancă 6 luni. Îi dedicăm acest meci, a fost în gândul nostru", a precizat Teixeira, la DigiSport, care a mai adăugat: "Încerc să îmi ajut echipa, a fost greu pentru că Voluntari este o echipă... citeste mai mult