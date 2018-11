Constantin Mudava, supranumit „vindecătorul” ori „făcătorul de minuni”, care a fost solicitat chiar de Nicolae Ceaușescu, a murit, joi, la vârsta de 83 de ani, la Spitalul Județean din Târgoviște.

Mudava era din localitatea Ghirdoveni din județul Dâmbovița, dar trăia la Câmpina, în județul vecin Prahova.

„Sunt Fenomenul Vindecator pentru tot felul de boli. M-am născut și am crescu cu acest fenomen vindecător benefic pentru oameni. La vârsta de 5 ani l-am descoperit și practicat pe bunica mea, pe care am vindecat-o de rheumatism. Ulterior l-am educat, cultivat și practicat.

