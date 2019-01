Vouchere de vacanță 2019. Voucherele de vacanță sunt reglementate din ianuarie 2019 de un singur act normativ, iar acestea nu se pot acorda în acest an, ci doar peste câțiva ani.

Vouchere de vacanță 2019. Din ianuarie 2019, voucherele de vacanță sunt acordate în baza Legii nr. 165/2018. Acordarea voucherelor de vacanță elimină posibilitatea pentru salariați de a beneficia, în cursul unui an fiscal, și de primă de vacanță sau de bilete de odihnă.

Vouchere de vacanță 2019. Când se acordă Salariații nu se vor putea bucura de vouchere de vacanță în acest an, iar acordarea voucherelor de vacanță va fi posibilă peste aproximativ doi ani, respectiv din 2021, scrie avocatnet.ro.

