Ianis Hagi a reusit un nou gol la Fiorentina Primavera, scrie sport.ro Ianis Hagi a reusit sa marcheze in minutul 9 pentru Fiorentina Primavera in fata celor de la Juventus. Ianis a inscris din lovitura libera, de la 20 de metri, cu un sut direct in...

Ziarul de Iasi, 30 Noiembrie 2016