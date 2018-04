Vot final pentru legea care prevede ca cei care primesc ajutor social sunt obligati la munca in folosul comunitatii Legea care prevede ca persoanele care beneficiaza de ajutorul statului trebuie sa presteze, obligatoriu, munca in folosul comunitatii intra marti la votul final al senatorilor. Mai multe despre ajutor, stat, lege, vot, munca in folosul comunitatii, senatori Foto: facebook/ Horia Sulea Social citeste mai mult

azi, 15:56 in Social, Vizualizari: 52 , Sursa: 9am in