Vosganian: Cred ca in perioada urmatoare ar trebui sa ne abtinem de la a mai face revolutii de catifea in domeniul economic Deputatul Varujan Vosganian, purtator de cuvant al ALDE, a declarat marti ca in perioada urmatoare ar trebui evitate "revolutii de catifea" in domeniul economic, iar mediul de afaceri sa fie lasat sa se dezvolte singur.

