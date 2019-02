Daca tot am scapat neoperate de italianul vietii, e un moment bun sa vorbim despre frumusete. Traim in epoca in care in ciuda unei usoare tendinte de a ne accepta pe noi insine si a ne placea asa cum suntem, femeile incearca sa se transforme in altcineva. Dupa un numar de operatii estetice, multe incep sa semene cu un prototip ciudat si fara personalitate.

Maine, la Antena 3 Live o sa vorbim despre frumusete altfel. Despre frumusetea pe care o avem si despre cum sa o scoatem in evidenta fara cutit. Buze mai mari se fac si din ruj, nu... citeste mai mult