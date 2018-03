Eddy Harlem Gnohere (30 de ani) a fost, din nou, salvatorul FCSB-ului. Introdus pe teren după 71 de minute în care Denis Alibec a ieşit în evidenţă doar prin proteste şi gesturi nervoase, francezul a marcat, în prelungiri, golul care i-a adus echipei sale un punct mare pe terenul CFR-ului, apoi a vorbit despre cum speră ca vicecampioana să câştige titlul în acest sezon.

"N-am făcut un meci mare, dar e important că am luat un punct. Am fi vrut trei puncte. Ştiam că vom întâlni o apărare bună, dar şi că pot primi goluri. Am încercat să punem în... citeste mai mult

