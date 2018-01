Declaraţia făcută vineri, 5 ianuarie, de preşedintele Klaus Iohannis, în prima şedinţă din acest an a Consiliului Superior al Magistraturii, în care s-a prezentat raportul de bilanţ pe 2017 şi s-a ales noua conducere, m-a uns pe suflet. De la prezidiul CSM, şeful statului a criticat aranjamentele făcute în anul trecut de către reprezentanţii coaliţiei guvernamentale PSD-ALDE şi a lansat un nou atac la adresa lui Liviu Dragnea şi a lui Călin Popescu Tăriceanu, afirmând că persoanele cu probleme penale nu au ce căuta în fruntea statului. Trebuie să recunosc, după ce am votat pentru schimbare, o perioadă am început să devin sceptică... citeste mai mult