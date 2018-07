Vom ramane fara internet in urmatorii 15 ani!

Exista riscul ca portiunile critice ale infrastructurii de internet a Statelor Unite sa fie acoperite de apa si deteriorate in urmatorii 15 ani ca urmare a cresterii nivelului oceanului mondial. Este concluzia unui ultim studiu pe aceasta tema elaborat de oamenii de stiinta de la Universitatea din Wisconsin.



"Pericolul direct pentru internetul global il constituie faptul ca toate cablurile optice transoceanice sunt prevazute cu platforme de aterizare, care vor ajunge sub ape in viitorul... citeste mai mult