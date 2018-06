Se joaca tare in C3 . Scorul etapei la Bradu . Scor alb la Strejnic . C.S. Balotesti, egalata de Clinceni dupa ce a avut 2-0 . Viitorul Chirnogi si-a intrat in mana . C.S.O. Plopeni, invinsa acasa in ultimul minut de joc . Electrosid nu-si gaseste...

Dambovita, 13 Septembrie 2010