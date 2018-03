Vom avea o noua institutie financiara: Fintech Ebury vine in Romania Compania Fintech Ebury este o companie londoneza, specializata in procedee financiare, isi va deschide primul birou in Romania, la Bucuresti.

Fintech Ebury este specializata in plati transfrontaliere si credite pentru dezvoltare, iar primul birou deschis pe teritoriul Romaniei, in Capitala, va fi condus de Johan Gabriëls. Viitorul sef al Ebury Romania a condus in trecut Banca Carpatica, RBS Romania, ultima data detinand functia de CEO la Moneycorp Romania.

Compania a fost infiintata in 2009 si are in prezent 24.000 de clienti corporativi, cu tranzactii in peste 140... citeste mai mult