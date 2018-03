Noul SUV Volvo XC60 a primit titlul ”World Car of the Year 2018” în cadrul New York Auto Show, adăugând un nou premiu important în lista tot mai mare de distincții obținute de modelele Volvo.

La începutul anului acesta, XC60 primea premiul ”North American Utility of the Year”, în timp ce SUV-ul compact XC40 a fost numit Mașina Anului 2018 în Europa la Salonului Auto de la Geneva la începutul acestei luni. Premiul ”World Car of the Year” este câștigat pentru prima oară de către un automobil Volvo.

”Mă bucur să văd recunoașterea investițiilor în produse realizate de companie”, spune Håkan Samuelsson, Președinte... citeste mai mult