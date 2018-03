Volvo Romania estimeaza o cifra de afaceri de 30 de milioane de euro in 2018: Volvo XC40 - Masina Anului 2018 in Europa EIT Forum Auto, reprezentantul oficial si unic importator Volvo Cars in Romania, estimeaza pentru anul in curs atingerea unei cifre de afaceri in valoare de 30.000.000 euro, cu 45% mai mult fata de valoarea inregistrata in 2017.

Astfel, compania isi va mentine trendul ascendent ca urmare a realizarii financiare din 2017: o crestere de 25% fata de 2016, in urma careia a ajuns la o cifra de afaceri de 20.500.000 euro.

