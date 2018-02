După ce au fost cumpărați în 2010 de Geely de la Ford, cei de la Volvo au înregistrat o creștere evidentă încă din primul an sub noua conducere. Suedezii au raportat acum un profit operațional de 1.76 miliarde de dolari în 2017, cu 28% mai mare decât în 2016, ceea ce reprezintă cea mai bună performanță de până acum a companiei. Totodată, Volvo se laudă cu patru ani consecutivi de vânzări record sub patronajul celor de la Geely.

“Businessul nostru s-a transformat complet din 2010 și acum ne pregătim pentru o fază de creștere... citeste mai mult

azi, 11:27 in Auto, Vizualizari: 27 , Sursa: Automarket in