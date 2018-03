Volvo a castigat si titlul de World Car of the Year 2018 Noul SUV Volvo XC60 a primit titlul "World Car of the Year 2018", in cadrul New York Auto Show, adaugand un nou premiu important pe lista tot mai mare de distinctii obtinute de modelele Volvo.

Premiul "World Car of the Year" este castigat pentru prima oara de catre un automobil Volvo.



La inceputul acestui an, XC60 primea premiul "North American Utility of the Year”, in timp ce, la inceputul acestei luni, SUV-ul compact XC40 a primit titlul "Masina Anului 2018 in Europa", la Salonul Auto de la... citeste mai mult

