Voluptatea raului

"E foarte mult timp, in societatea romaneasca bantuita de suspiciuni generalizate in toate domeniile, persista un obicei idiot : permanente acuzatii aduse medicilor, indiferent de rezultatul actului medical.

Am avut o reactie atunci cand a murit Ilie Balaci : in spatiul public persistau suspiciuni uriase chiar si dupa ce familia a multumit medicilor si personalului medical pentru toate eforturile depuse.

Ultimul caz : Florin Busuioc. Actorul si prezentatorul tv a suferit un infarct, urmat de un stop cardiac. Diagnostic... citeste mai mult