Voluntarii vasluieni, premiati de DJTS Vaslui

Gala Sportului Vasluian

PREMIATI… În cadrul Galei Sportului Vasluian 2018, Directia Judeteanã de Tineret si Sport Vaslui a tinut sã-i remarce si pe voluntari, care au sprijinit activitãtile sportive din acest an. Pe lângã cupe si diplome, directorul DJTS Vaslui, Rãducu Tatu, le-a multumit pentru buna promovare a sportului.

Organizatorii împreunã cu directorul Rãducu Tatu i-a premiat pe Luminita Vârlan, de la Scoala Gimnazialã “Stefan cel Mare” Vaslui, Valerian Pantîru (Liceul Pedagogic “Ioan Popescu” Bârlad), Dorel Chelaru (Liceul Tehnologic “Dimitrie... citeste mai mult