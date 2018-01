Asociatia Habitat for Humanity Cluj si Serviciul de Ajutor Maltez in Romania au finalizat duminica, 18 iulie, actiunea umanitara din Piata Mihai Viteazu. In sapte zile, clujenii au donat circa 2000 de lei, 80 de saci de 60l cu imbracaminte si...

Gazeta de Cluj, 1 Septembrie 2010