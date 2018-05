The Flash Player and a browser with Javascript support are needed.. Asa dupa cum obisnuieste in ultimii ani, Mos Nicolae s-a oprit si pe la Caminul pentru Persoane Varstnice din Baia Sprie. Abia ca isi putea duce sacul plin de daruri pe care le-a dus...

Informatia zilei MM, 6 Decembrie 2010