* Creştere de 0,65% pentru BET Plus



Toţi indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut parte de creşteri, în şedinţa de tranzacţionare de ieri, pe fondul unui volum de 35,9 milioane de lei (7,71 milioane de euro), valoare apropiată de cea din şedinţa anterioară, de 35,25 milioane de lei, dar sub cea medie a acestui an, de 46,9 milioane de lei.

Brokerii de la Prime Transaction au descris evoluţia de ieri a bursei, în raportul zilnic al companiei: "Piaţa a revenit pe plus, cu creşteri între 0,14% în...