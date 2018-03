Volumul scade la doar 24 milioane de lei

* Creşteri de 7,77% şi 6,5% pentru acţiunile SSIF BRK Financial Group şi Aerostar

Volumul înregistrat în şedinţa de tranzacţionare de ieri a fost de doar 23,9 milioane de lei (5,13 milioane de euro), cu mult sub valoarea medie înregistrată în acest an, de 62,9 milioane de lei.

Majoritatea indicilor Bursei de Valori Bucureşti (BVB) s-au depreciat, singurul coş de acţiuni care a încheiat şedinţa de tranzacţionare în creşrere fiind BET-FI, cu un avans de 0,32%.

Dragoş Mesaroş, director de tranzacţionare în cadrul Goldring ne-a precizat: "Piaţa autohtonă a fost influenţată de evoluţia celor...