* George Brande, Interfinbrok: "Investitorii stau într­-o stare de expectativă, ceea ce poate explica rulajul redus"

Piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a încheiat şedinţa de tranzacţionare de ieri preponderent în scădere, singurul indice ce a cunoscut o creştere fiind BET-FI, al celor cinci SIF-uri plus Fondul Proprietatea (FP), care a urcat cu 0,12%.

Rulajul înregistrat a fost de 32,14 milioane de lei (6,9 milioane de euro), sub media zilnică înregistrată în acest an, de 48,75 milioane de lei.

George Brande, analist în cadrul Interfinbrok,... citeste mai mult