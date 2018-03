* Creştere de 2,88% pentru acţiunile Electrica

Rulajul pieţei principale a Bursei de Valori Bucureşti a scăzut, în şedinţa de ieri, la 35,7 milioane de lei (7,66 milioane de euro), sub cel din şedinţa anterioară, de 52 de milioane de lei, situându-se, în continuare, sub valoarea medie a acestui an, de circa 60 de milioane de lei.

Indicii au înregistrat oscilaţii reduse, cea mai mare variaţie, de + 0,34%, fiind înregistrată de BET-NG.

Dragoş Mesaroş, director de tranzacţionare în cadrul societăţii...