* Salt de 12,44% pentru SIF Moldova, ca urmare a aprobării programului de răscumpărare de acţiuni la un preţ cu mult peste cel din piaţă



Volumul consemnat în şedinţa de tranzacţionare de la mijlocul săptămânii a fost de 21,89 milioane de lei (4,6 milioane de euro), nivel situat atât sub cel din şedinţa anterioară, de 27,5 milioane de lei, cât şi sub valoarea medie a acestui an, de 49,18 milioane de lei.

Ovidiu Dumitrescu, director general adjunct Tradeville, ne-a transmis: "Astăzi (n.r. ieri), indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut o evoluţie mai degrabă pozitivă,... citeste mai mult