Volumul „Carte de identitate“ va fi lansat la Sala Ferdinand

Mâine, Sanda Nicola își prezintă volumul „Carte de identitate” în fața cititorilor din Arad. Întâlnirea cu cititorii are loc la ora 18.00, în Sala Ferdinand a Palatului Administrativ. Sanda Nicola este primul autor român publicat la Editura Storia Books, iar „Carte de identitate” a devenit bestseller la numai câteva zile după lansarea de pe 3 mai din București.

Scriitorul Radu Paraschivescu spunea atunci: „E o carte așa cum nu se scrie, de obicei. De obicei, oamenii sunt concesivi cu propriul lor trecut, sunt grijulii cu imaginea lor și au ceea ce se cheamă exercițiul amneziei de conjunctură. Cartea are ritm, are respirație,