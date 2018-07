Volkswagen a devenit miercuri al patrulea constructor care anunță planurile pentru lansarea unui serviciu de car-sharing. Constructorul german va dezvolta serviciul We în orașul Berlin începând din 2019, iar din 2020 acesta va fi extins în mările orașe din întreaga lume, inclusiv din Europa, America de Nord și Asia. Serviciul We va utiliza numai mașini electrice. Pentru moment, Volkswagen nu a oferit detalii despre modelele folosite sau despre mărimea flotei, însă comunicatul de presă este însoțit de o imagine cu modelul electric ID cu logo-ul We.

De altfel, lansarea... citeste mai mult

