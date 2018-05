Volkswagen T-Roc R este tot mai aproape de debut: SUV-ul constructorului german va avea peste 300 CP

este cel mai mic SUV din gama constructorului german. În România, noul T-Roc a fost lansat la finalul anului trecut, iar cea mai potentă versiune are un motor de 2.0 litri benzină de 190 de cai putere. Conform unor voci apropiate companiei, Volkswagen va lansa până la finalul acestui an un T-Roc R. Un prototip a fost deja surprins de fotografii spion, iar sursele spun că sub capota acestei versiuni vom vedea un motor turbo de 2.0 litri capabil să ofere puțin peste 300 de cai putere.

În același timp, oficialii companiei germane spun că o astfel de versiune ar fi cea mai "agilă" din segment. "Cred că un Volkswagen T-Roc echipat cu sistem de... citeste mai mult

azi, 13:39 in Auto, Vizualizari: 27 , Sursa: Automarket in