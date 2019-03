La aproximativ 70 de ani de la apariția primelor buggy-uri pe plajele din California, Volkswagen prezintă conceptul electric ID Buggy, prin care vrea să demonstreze că aceste vehicule pot fi în continuare actuale și, în plus, adaptate la noile tehologii moderne. În plus, cu această ocazie, Grupul Volkswagen anunța că platforma MEB dedicată vehiculelor electrice poate fi utilizată și de alți constructori.

Volkswagen ID Buggy: date esențiale: ● Noul concept electric ID Buggy este dezvoltat pe platforma MEB și are dimensiuni generoase: lungime 4.063

