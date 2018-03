Volkswagen Atlas Tanoak: concept pentru un pick-up cu motor V6 de 276 de cai putere

Americanii sunt pasionați de pick-up-uri, iar una dintre cele mai bune dovezi în acest sens este că Ford F-150 este cel mai vândut vehicul din lume. În acest segment, un constructor precum Volkswagen are o misiune aproape imposibilă pe piața americană, însă germanii au profitat de Salonul Auto de la New York pentru a prezenta conceptul unui pick bazat pe SUV-ul Atlas.

Volkswagen Atlas Tanoak: date esențiale: ● Atlas Tanoak este primul pick-up dezvoltat pe platforma MQB, iar numele său provine de la o specie de arbore de pe Coasta de Est a Statelor Unite;

● Atlas Tanoak are o lungime de 5435 mm, astfel că este cu puțin peste 100 mm mai mare decât Amarok. Lățimea depășește 2000 mm,... citeste mai mult

